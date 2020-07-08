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В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
В программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений могут добавить модули по обучению семейным ценностям, сообщила РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:58
анна кузнецова
лев кузнецов
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https://ria.ru/20200528/1572145162.html
https://ria.ru/20200212/1564574494.html
Разводы - это не от того, что всё плохо, а оттого, что всё, наоборот, не так уж и плохо в семейных отношениях - сейчас люди могут себе позволить не мучиться до конца жизни, а свободно выйти из кошмарных отношений. Низкая рождаемость - это результат прогресса в области снижения детской смертности и повышения образования женщин. Больше всего рожают малообразованные женщины в условиях плохой медицины, т.к. у них не так много жизненных возможностей, а вероятность дорастить ребёнка до совершеннолетия не высока. Всё, в основном, объясняется объективными вещами. И пропаганда с этим ничего сделать не сможет
55
Беднякам рассказывать сказки о хорошей жизни. Лучше бы секции спортивные и развивающие сделали доступными для молодёжи
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:228:3072:1956_1400x0_80_0_0_9db90a9b6d5c1aa508a4a194c480c5cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анна кузнецова, лев кузнецов

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей

12:28 08.07.2020 (обновлено: 13:58 08.07.2020)
5579
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений могут добавить модули по обучению семейным ценностям, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. <...> Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны", — объяснила она.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
28 мая, 21:39
Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Кузнецова подчеркнула, что в прошлом году на 900 тысяч браков пришлось порядка 600 тысяч разводов, причем на протяжении последних трех лет эта тенденция практически не меняется. Поэтому, по мнению омбудсмена, необходимо прививать школьникам семейные ценности, формировать "моду на большую сплоченную семью" и использовать все ресурсы, которые предоставили принятые поправки в Конституцию.

"Если говорить о том, как поправки могут улучшить положение российских семей, то здесь важен комплексный подход. <...> Первое — повышение благополучия семей, создание государством таких условий, при которых семья могла бы самостоятельно развиваться, воспитывать детей, давать им достойное образование, создавать условия для социализации. Второе — повышение престижа семьи, <...> через конкретные меры поддержки, демонстрировать положительные примеры современных семей России", — отметила собеседница РИА Новости.

Она напомнила, что запас прочности, заложенный в Основном законе, позволит уберечь и детей, и будущие поколения от возможных деформаций и проблем, способных навредить их семьям. Обновленная конституция, по ее словам, поможет быстрее реализовать предложения и меры по защите детей, в том числе сирот и оставшихся без попечения родителей.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов
12 февраля, 03:14
Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина
162930584
Обсудить 41
Анна КузнецоваЛев Кузнецов
Популярные комментарии
Разводы - это не от того, что всё плохо, а оттого, что всё, наоборот, не так уж и плохо в семейных отношениях - сейчас люди могут себе позволить не мучиться до конца жизни, а свободно выйти из кошмарных отношений. Низкая рождаемость - это результат прогресса в области снижения детской смертности и повышения образования женщин. Больше всего рожают малообразованные женщины в условиях плохой медицины, т.к. у них не так много жизненных возможностей, а вероятность дорастить ребёнка до совершеннолетия не высока. Всё, в основном, объясняется объективными вещами. И пропаганда с этим ничего сделать не сможет
8 июля, 13:25
Аристотель Аваносов
39011014
Беднякам рассказывать сказки о хорошей жизни. Лучше бы секции спортивные и развивающие сделали доступными для молодёжи
8 июля, 12:59
Павлуша Кукакин
2601008
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