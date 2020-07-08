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https://ria.ru/20200708/1574050830.html
Число умерших в Саратовской области пациентов с COVID-19 достигло 47
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 47, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

Число умерших в Саратовской области пациентов с COVID-19 достигло 47

12:27 08.07.2020
96
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 47, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
К 7 июля в области умерли 46 пациентов с COVID-19.
"Зарегистрирован 47-й случай смерти. (Скончался) мужчина 68 лет, (у него было) тяжелое состояние с проявлениями вирусной пневмонии и развитием острого почечного повреждения, (находился) несколько часов на ИВЛ, (проведено) четыре сеанса гемодиализа, имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 7231 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3988 пациентов.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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