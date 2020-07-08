Число умерших в Саратовской области пациентов с COVID-19 достигло 47

"Зарегистрирован 47-й случай смерти. (Скончался) мужчина 68 лет, (у него было) тяжелое состояние с проявлениями вирусной пневмонии и развитием острого почечного повреждения, (находился) несколько часов на ИВЛ, (проведено) четыре сеанса гемодиализа, имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий", - сказала собеседница агентства.