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Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Перми, куда он приехал с однодневной рабочей поездкой, не стал отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости о деле своего РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:27
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
дмитрий махонин
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
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Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова

12:27 08.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Перми, куда он приехал с однодневной рабочей поездкой, не стал отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости о деле своего советника Ивана Сафронова.
Рогозин в Перми посещает ПАО "Протон-ПМ" и НПО "Искра" и проведет совещание по планам развития предприятия. Выйдя из автомобиля, он в сопровождении охраны и помощников направился к зданию "Искры". Когда корреспондент агентства попыталась у Рогозина узнать, вызывали ли его на допрос по делу Сафронова, он ничего не ответил, а его окружение заявило, что "все вопросы завтра".
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Также у главы "Роскосмоса" сегодня запланировано совещание с врио губернатора края Дмитрием Махониным.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
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Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Дмитрий МахонинРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваПермьСШАПроисшествия
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