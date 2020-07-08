Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова

Рогозин в Перми посещает ПАО "Протон-ПМ" и НПО "Искра" и проведет совещание по планам развития предприятия. Выйдя из автомобиля, он в сопровождении охраны и помощников направился к зданию "Искры". Когда корреспондент агентства попыталась у Рогозина узнать, вызывали ли его на допрос по делу Сафронова, он ничего не ответил, а его окружение заявило, что "все вопросы завтра".