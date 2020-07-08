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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574050764.html
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1854
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1854, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
литва
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1854

12:26 08.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1854, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены десять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1552 человека, 79 умерли.
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За вторник в республике провели 3587 тестов на коронавирус, за все время – 447 994.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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