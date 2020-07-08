В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1854

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1854, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены десять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1552 человека, 79 умерли.

За вторник в республике провели 3587 тестов на коронавирус, за все время – 447 994.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.