ЦИК обсудит с партиями и экспертами возможность новых форм голосования

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЦИК планирует в ближайшее время провести круглый стол с партиями и экспертами по обсуждению новых форм голосования на выборах в сентябре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Актуальными будут и средства индивидуальной защиты.

"Второй момент, который мы с вами уже обсуждали, это предложить дополнительные меры, процедуры для голосования, которые бы обеспечивали полную и безусловную безопасность наших граждан. Мы с вами обсуждаем вопрос, можно ли проводить голосование в сентябре не один день, не 13 сентября, а например, в один-два дня ещё предшествующих, именно для того, чтобы позволить людям выбрать удобное время и не создавать на участках скопления", - сказала она на заседании ЦИК.

Однако Памфилова добавила, что голосования в течение семи дней на ближайших выборах не будет.

"Никакого семидневного голосования, как это было на общероссийском голосовании, не предвидится. Тем более, одно дело, мы проводили это в летнее время, когда каникулы, другое дело, когда это уже начало учебного года", - пояснила Памфилова.

Она подчеркнула, что голосование в течение нескольких дней на выборах в сентябре "может быть только при обязательном присутствии наблюдателей".

"Но прежде чем мы примем такое окончательное решение, мы договорились, что обязательно проведем круглый стол с партиями. Приглашаем всех представителей партий для обсуждения данной проблемы и всех заинтересованных экспертов. Абсолютно открытая площадка", - добавила председатель ЦИК.