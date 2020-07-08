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ЦИК обсудит с партиями и экспертами возможность новых форм голосования
ЦИК планирует в ближайшее время провести круглый стол с партиями и экспертами по обсуждению новых форм голосования на выборах в сентябре, заявила председатель... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:25
элла памфилова
цик рф
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элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК обсудит с партиями и экспертами возможность новых форм голосования

12:25 08.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЦИК планирует в ближайшее время провести круглый стол с партиями и экспертами по обсуждению новых форм голосования на выборах в сентябре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Актуальными будут и средства индивидуальной защиты.
"Второй момент, который мы с вами уже обсуждали, это предложить дополнительные меры, процедуры для голосования, которые бы обеспечивали полную и безусловную безопасность наших граждан. Мы с вами обсуждаем вопрос, можно ли проводить голосование в сентябре не один день, не 13 сентября, а например, в один-два дня ещё предшествующих, именно для того, чтобы позволить людям выбрать удобное время и не создавать на участках скопления", - сказала она на заседании ЦИК.
Однако Памфилова добавила, что голосования в течение семи дней на ближайших выборах не будет.
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"Никакого семидневного голосования, как это было на общероссийском голосовании, не предвидится. Тем более, одно дело, мы проводили это в летнее время, когда каникулы, другое дело, когда это уже начало учебного года", - пояснила Памфилова.
Она подчеркнула, что голосование в течение нескольких дней на выборах в сентябре "может быть только при обязательном присутствии наблюдателей".
"Но прежде чем мы примем такое окончательное решение, мы договорились, что обязательно проведем круглый стол с партиями. Приглашаем всех представителей партий для обсуждения данной проблемы и всех заинтересованных экспертов. Абсолютно открытая площадка", - добавила председатель ЦИК.
Единый день голосования назначен на 13 сентября.
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