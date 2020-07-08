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Грузия готова открыть границы для граждан ряда стран
Власти Грузии заявили о готовности начать прямое авиасообщение и открыть в условиях пандемии границы с пятью государствами: Германией, Францией, Латвией, Литвой РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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Грузия готова открыть границы для граждан ряда стран

12:23 08.07.2020 (обновлено: 12:24 08.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Власти Грузии заявили о готовности начать прямое авиасообщение и открыть в условиях пандемии границы с пятью государствами: Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, гости из этих стран не будут проходить 14-дневный обязательный карантин, заявил представитель премьер-министра Ираклий Чиковани.
По его словам, пока не известно, когда именно возобновится прямое авиасообщение с этими странами, власти ведут переговоры с разными авиакомпаниями. Чиковани отметил, что договоренность есть лишь с авиакомпанией Lufthansa, которая с августа будет осуществлять в Германию два рейса в неделю.
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Гостям из пяти стран можно без карантина

"Как известно, 30 июня Евросоюз ввел Грузию в список 15 безопасных стран и выдал рекомендацию об открытии с ними границ. На основании этих рекомендаций правительство вело двусторонние переговоры с точки зрения открытия границ с соответствующими странами-членами ЕС. Примечательно то, что исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом существующих цифр ряд стран ЕС не открыли границы ни для кого", - заявил Чиковани на брифинге.
По его словам, из тех стран, которые без предварительных условий открыли Грузии границы, Тбилиси "так же без условий открывает границу для пяти государств: это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония".
"Визитеры из этих стран могут осуществить все виды визитов в Грузию только путем прямого авиасообщения. Перед пересечением границы они должны заполнить электронную анкету, в которой должны предоставить информацию о своей истории путешествий за последние 14 дней. В анкете также должно быть отмечено, где именно намерен останавливаться гость... Если во время термоскрининга в аэропорту у прибывшего зафиксируют температуру выше 37 градусов, ему будет проведен ПЦР-тест на коронавирус", - добавил Чиковани.
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Тестирование или карантин пройдут так же те, кто за последние 14 дней находился на территории страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Что касается гостей из остальных государств ЕС, которые ввели Грузию в список "зеленых стран", они смогут осуществить визит с условием 14-дневного карантина.
Представитель премьера отметил, что на данном этапе границы для Грузии не открывают Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Норвегия, Мальта, Китай, Швейцария, Чехия и Венгрия. Следовательно, граждане этих стран не смогут приехать в Грузию. Что касается Италии, Кипра и Словении, эти страны выразили готовность открыть границы для Грузии, но при условии, что грузинские туристы пройдут двухнедельный карантин.
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Деловые поездки

Что касается деловых визитов, то такие поездки в Грузию осуществляются без помех, если предварительно уведомить дипломатов путем электронного заявления. Бизнесмены по прибытию должны проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые 72 часа на собственные средства или пройти 14-дневный карантин.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер-министр Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Ранее Совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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