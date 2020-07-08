Мишустин отметил рост активности киберпреступности

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности, более 90% успешных атак проводятся с помощью технологий подмены номеров и фишинговых писем.

"Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии - мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

Он отметил, что правительство в сотрудничестве с российскими компаниями в сфере безопасности информационных технологий проводит работу по информированию населения о киберрисках и киберугрозах.

"Благодаря объединению усилий со многими проблемами нам удалось справиться, однако множество вопросов все еще требует нашего внимания", - указал премьер.

Он упомянул, что разработанный кабмином РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на усиливающейся цифровизации экономики и правительства.