Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574050380.html
Мишустин отметил рост активности киберпреступности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности, более 90% успешных атак проводятся с помощью РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:21
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://ria.ru/20200707/1573997584.html
https://ria.ru/20200704/1573878634.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_98c4e29014b9b96ac941586b99df956d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_81f5a1d6bdc81bb791758f94c376e3b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, экономика

Мишустин отметил рост активности киберпреступности

12:21 08.07.2020
106
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности, более 90% успешных атак проводятся с помощью технологий подмены номеров и фишинговых писем.
"Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии - мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.
Экран ноутбука
7 июля, 12:17
В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России
Он отметил, что правительство в сотрудничестве с российскими компаниями в сфере безопасности информационных технологий проводит работу по информированию населения о киберрисках и киберугрозах.
"Благодаря объединению усилий со многими проблемами нам удалось справиться, однако множество вопросов все еще требует нашего внимания", - указал премьер.
Он упомянул, что разработанный кабмином РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на усиливающейся цифровизации экономики и правительства.
"Мы радикально увеличим количество предоставляемых электронных государственных услуг и создадим принципиально новые системы поддержки цифрового бизнеса. В этих условиях одним из важнейших направлений является защита киберпространства", - подчеркнул Мишустин.
Кибербезопасность
4 июля, 03:51
Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
113000
Обсудить 1
Михаил МишустинЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал кражу данных актуальным вызовом для всех экономик мира
Пятизвездочный отель Mriya Resort & Spa в Ялте
Эксперты: отели класса люкс в Крыму подорожают из-за высокого спроса
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Россия намерена поставить в США терминалы измерения температуры
Приморский край
В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Россия готова делиться наработками по информбезопасности, заявил Мишустин
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия готова открыть границы для граждан ряда стран
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин дал прогноз по удаленной работе в России
Павильон Роскосмоса
ГД продлила переходный период для акционирования предприятий "Роскосмоса"
Британский кот
В ОНФ предложили создать единую базу домашних животных
Иван Сафронов
Арестованный за госизмену Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса"
Эмблема tax free
Госдума приняла во II чтении проект о документообороте для tax free
Президент РФ Владимир Путин и председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков
Путин встретится с председателем Промсвязьбанка Фрадковым
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин рассказал, сколько депутатов перенесли COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: геополитические разногласия распространяются на цифровую среду
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
ПА ОБСЕ не планирует наблюдательных миссий за выборами из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния