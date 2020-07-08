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ФосАгро вновь станет генпартнером "Всероссийского дня поля"
ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вновь выступит генеральным партнером масштабной выставки передовых технологий... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:20
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро вновь станет генпартнером "Всероссийского дня поля"

12:20 08.07.2020
27
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская компания ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вновь выступит генеральным партнером масштабной выставки передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях - "Всероссийского дня поля", сообщает пресс-служба компании.
На мероприятии, которое пройдет 9-11 июля в Брянской области, будут представлены новейшие образцы современной сельхозтехники, экологичные минеральные удобрения и решения по воспроизводству плодородия почв, достижения в области селекции сельскохозяйственных культур.
"Традиционно ФосАгро обеспечила минеральное питание всех посевов "Всероссийского дня поля", включая обширный демонстрационный участок с селекционными достижениями. Агрономы сети "ФосАгро-Регион" совместно со специалистами Брянского Государственного аграрного университета ведут агрономическое сопровождение всех полей выставки вплоть до завершения демонстрационных мероприятий. А в рамках полевой экспозиции ФосАгро представит аграриям, руководителям сельхозотрасли и региональных АПК обновленную линейку азотных, фосфорных и комплексных минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками", - говорится в пресс-релизе
В рамках онлайн-версии "Всероссийского дня поля" ФосАгро развернет собственную виртуальную экспозицию "От руды до еды", посвященную воспроизводству плодородия почв и минеральному питанию растений на основе новых марок NPK-удобрений ФосАгро, содержащих до восьми питательных элементов в одной грануле. Посетители виртуального стенда ФосАгро смогут получить рекомендации по применению минеральных удобрений на различных культурах, а также протестировать новые цифровые агрономические сервисы, которые компания предлагает на первой в отрасли собственной онлайн-платформе по продаже минеральных удобрений.
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
29 июня, 21:51Мурманская область
ФосАгро и мурманские власти договорились о соцэконом партнерстве
По мнению генерального директора ФосАгро, президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, сельское хозяйство прошло наиболее острую стадию пандемии коронавируса намного лучше целого ряда других секторов экономики.
"В этом безусловная заслуга Минсельхоза России по организации работы региональных штабов. Эффективность противовирусных мер позволила не отказываться от традиционного полевого формата выставки. С другой стороны, именно эпидемиологическая ситуация стала причиной активного перехода АПК к онлайн-коммуникациям", - сказал Гурьев.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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