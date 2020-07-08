ФосАгро вновь станет генпартнером "Всероссийского дня поля"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская компания , один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вновь выступит генеральным партнером масштабной выставки передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях - "Всероссийского дня поля", сообщает пресс-служба компании. ФосАгро , один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вновь выступит генеральным партнером масштабной выставки передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях - "Всероссийского дня поля", сообщает пресс-служба компании.

На мероприятии, которое пройдет 9-11 июля в Брянской области, будут представлены новейшие образцы современной сельхозтехники, экологичные минеральные удобрения и решения по воспроизводству плодородия почв, достижения в области селекции сельскохозяйственных культур.

"Традиционно ФосАгро обеспечила минеральное питание всех посевов "Всероссийского дня поля", включая обширный демонстрационный участок с селекционными достижениями. Агрономы сети "ФосАгро-Регион" совместно со специалистами Брянского Государственного аграрного университета ведут агрономическое сопровождение всех полей выставки вплоть до завершения демонстрационных мероприятий. А в рамках полевой экспозиции ФосАгро представит аграриям, руководителям сельхозотрасли и региональных АПК обновленную линейку азотных, фосфорных и комплексных минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками", - говорится в пресс-релизе

В рамках онлайн-версии "Всероссийского дня поля" ФосАгро развернет собственную виртуальную экспозицию "От руды до еды", посвященную воспроизводству плодородия почв и минеральному питанию растений на основе новых марок NPK-удобрений ФосАгро, содержащих до восьми питательных элементов в одной грануле. Посетители виртуального стенда ФосАгро смогут получить рекомендации по применению минеральных удобрений на различных культурах, а также протестировать новые цифровые агрономические сервисы, которые компания предлагает на первой в отрасли собственной онлайн-платформе по продаже минеральных удобрений.

По мнению генерального директора ФосАгро, президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, сельское хозяйство прошло наиболее острую стадию пандемии коронавируса намного лучше целого ряда других секторов экономики.