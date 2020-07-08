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ПА ОБСЕ не планирует наблюдательных миссий за выборами из-за COVID-19
Парламентская ассамблея ОБСЕ из-за пандемии коронавируса не планирует направлять наблюдательные миссии за выборами раньше осени, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:19
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия, в мире

ПА ОБСЕ не планирует наблюдательных миссий за выборами из-за COVID-19

12:19 08.07.2020
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ из-за пандемии коронавируса не планирует направлять наблюдательные миссии за выборами раньше осени, сообщил в среду РИА Новости представитель ПА ОБСЕ Нэт Перри.
Ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных сообщил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в республику.
"Я могу сказать, что Парламентская ассамблея ОБСЕ вообще не планирует направлять наблюдательные миссии за выборами до осени, не ранее, из-за пандемии", - сообщил Перри.
При этом официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катя Андруш сообщила РИА Новости, что БДИПЧ все еще ожидает приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке сейчас участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
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