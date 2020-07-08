ПА ОБСЕ не планирует наблюдательных миссий за выборами из-за COVID-19

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ из-за пандемии Парламентская ассамблея ОБСЕ из-за пандемии коронавируса не планирует направлять наблюдательные миссии за выборами раньше осени, сообщил в среду РИА Новости представитель ПА ОБСЕ Нэт Перри.

Ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных сообщил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в республику.

"Я могу сказать, что Парламентская ассамблея ОБСЕ вообще не планирует направлять наблюдательные миссии за выборами до осени, не ранее, из-за пандемии", - сообщил Перри.

При этом официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катя Андруш сообщила РИА Новости, что БДИПЧ все еще ожидает приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке сейчас участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.