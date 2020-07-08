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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574050169.html
В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 141
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, общее число умерших возросло до 141, сообщает в среду оперативный штаб региона по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ревда, свердловская область, красноуфимск, качканар, общество

В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 141

12:19 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, общее число умерших возросло до 141, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 141", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе зафиксировано еще 263 случая COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 14792 случая новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
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Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 282 человека. Всего уральские врачи вылечили 9008 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РевдаСвердловская областьКрасноуфимскКачканарОбщество
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