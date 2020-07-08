В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 141

Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.