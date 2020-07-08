В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 141

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, общее число умерших возросло до 141, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 141", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зафиксировано еще 263 случая COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 14792 случая новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 282 человека. Всего уральские врачи вылечили 9008 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.