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В ОНФ предложили создать единую базу домашних животных
Общероссийский народный фронт предлагает создать единую базу домашних животных, чтобы было легче находить потерявшихся питомцев, сообщает пресс-служба движения. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:18
общероссийский народный фронт
госдума рф
челябинская область
общество
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общероссийский народный фронт, госдума рф, челябинская область, общество

В ОНФ предложили создать единую базу домашних животных

12:18 08.07.2020
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© Depositphotos / kipuxaБританский кот
Британский кот
© Depositphotos / kipuxa
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт предлагает создать единую базу домашних животных, чтобы было легче находить потерявшихся питомцев, сообщает пресс-служба движения.
В ОНФ напомнили, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды намерен закрепить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность за жестокие методы дрессировки, нарушения правил содержания животных и использование их в контактных зоопарках. Также в КоАП предлагают ввести штрафы для безответственных хозяев, которые выгоняют своих питомцев на улицы.
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"О том, что нужно ввести реальное наказание для безответственных хозяев, мы говорим давно. Но, прежде, представители власти должны задуматься о процедуре обязательной регистрации животных и единой базы. Сделать так, чтобы любое попавшее на улицу животное было идентифицировано, а хозяин найден", - цитирует пресс-служба слова директора благотворительного фонда помощи бездомным животным "Я свободен" Ольги Ватомской.
По ее словам, необходимо навести "элементарный числовой порядок" учета. Так, одна выброшенная на улицу собака может принести потомство, которое будет продолжать плодиться и мешать людям. Обязательное чипирование и стерилизация снизит количество безнадзорных животных, считает Ватомская.
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В поддержку ужесточения контроля над цирками и зоопарками высказался член регионального штаба ОНФ в Челябинской области, ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян.
"В нашем приюте сегодня содержатся именно те животные, которые стали жертвами цирков и зоопарков, ненадлежащего содержания, эксплуатации и несвоевременной ветеринарной помощи. Это все результат жестокого современного бизнеса... Что касается штрафов для владельцев, я считаю, что это единственный способ борьбы с их безответственностью, ведь они своими действиями пополняют армию безнадзорных животных, которых и так достаточно", – подчеркнул он.
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Общероссийский народный фронтГосдума РФЧелябинская областьОбщество
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