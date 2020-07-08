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В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 50 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:18
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, оман, в мире

В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

12:18 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 50 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1 210 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 50 207, выздоровели 32 005 человек, скончались 233.
Отмечается, что среди новых инфицированных 939 граждан Омана и 271 иностранец.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОманВ мире
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