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Арестованный за госизмену Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса"
Арестованный советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:17
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
владимир устименко
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", владимир устименко, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, происшествия

Арестованный за госизмену Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса"

12:17 08.07.2020
821
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арестованный советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Сафронов является сотрудником "Роскосмоса", советником гендиректора", - сказал Устименко, отвечая на вопрос, остается ли пока Сафронов работать в госкорпорации.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 10:17
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита отмечает, что Сафронову вменяют работу на чешские спецслужбы, которые в итоге передавали информацию США. Виновным себя задержанный не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" потребовали, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Владимир УстименкоРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСШАПроисшествия
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