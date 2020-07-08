Арестованный за госизмену Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса"

"Сафронов является сотрудником "Роскосмоса", советником гендиректора", - сказал Устименко, отвечая на вопрос, остается ли пока Сафронов работать в госкорпорации.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" потребовали, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.