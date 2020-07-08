Арестованный за госизмену Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арестованный советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Сафронов является сотрудником "Роскосмоса", советником гендиректора", - сказал Устименко, отвечая на вопрос, остается ли пока Сафронов работать в госкорпорации.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита отмечает, что Сафронову вменяют работу на чешские спецслужбы, которые в итоге передавали информацию США. Виновным себя задержанный не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" потребовали, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.