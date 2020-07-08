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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Семь детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:14
2020-07-08T12:14
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости.
Семь детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом
в Саратовской области
, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7231, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – шесть; 15-17 лет – один; 20-29 лет – пять; 30-39 лет – 10; 40-49 лет – 17; 50-59 лет – 18; старше 60 – 39. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 38 новых случаев зарегистрировали в Саратове
, семь - в Балаковском, по шесть - в Энгельсском, Вольском и Новобурасском, пять - в Марксовском, четыре - в Ершовском, по три - в Ивантеевском и Татищевском, по два - в Дергачевском, Балашовском, Советском
, Петровском, Саратовском и Федоровском, по одному - еще в шести районах области.
"Среди заболевших 20 контактных лиц, 75 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 67, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением — девять", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 7231 человека, из них 3988 выздоровели, в том числе 107 за последние сутки. В целом в регионе проведено 193087 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2100 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.