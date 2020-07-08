В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Семь детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся Семь детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом Саратовской области , общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7231, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – шесть; 15-17 лет – один; 20-29 лет – пять; 30-39 лет – 10; 40-49 лет – 17; 50-59 лет – 18; старше 60 – 39. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 38 новых случаев зарегистрировали в Саратове , семь - в Балаковском, по шесть - в Энгельсском, Вольском и Новобурасском, пять - в Марксовском, четыре - в Ершовском, по три - в Ивантеевском и Татищевском, по два - в Дергачевском, Балашовском, Советском , Петровском, Саратовском и Федоровском, по одному - еще в шести районах области.

"Среди заболевших 20 контактных лиц, 75 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 67, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением — девять", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 7231 человека, из них 3988 выздоровели, в том числе 107 за последние сутки. В целом в регионе проведено 193087 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2100 за последние сутки.