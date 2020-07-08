МИД: партнеры не хотят нести ответственность за выход США из ДОН

"Большинство участников конференции отметили важность договора для европейской безопасности и необходимость его сохранения, высказали сожаление по поводу выхода из него США (хотя при этом ряд стран выразил "понимание" его мотивов и призвал Россию "вернуться к полному выполнению ДОН"), а также надежду на то, что это решение будет пересмотрено", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что многие подчеркнули необходимость урегулирования проблем соблюдения договора за столом переговоров, поддержали ведущуюся в этом направлении работу и выразили готовность активно в ней участвовать.

"Очевидно, что партнеры осознают реальность негативных последствий выхода Вашингтона из ДОН, а эта перспектива их беспокоит. В то же время они пока не проявляют готовности взять ответственность за судьбу договора на себя, дать принципиальную оценку действиям администрации США и вступить в по-настоящему серьезный диалог с Россией с целью урегулирования взаимных претензий, предпочитая в основном ограничиться рассмотрением важных, но не коренных вопросов", - добавили в ведомстве.