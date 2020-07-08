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МИД: партнеры не хотят нести ответственность за выход США из ДОН
Партнеры РФ осознают негативные последствия выхода США из Договора по открытому небу, но не готовы взять ответственность за судьбу договора на себя, говорится в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:08
выход сша из договора по открытому небу
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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выход сша из договора по открытому небу, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД: партнеры не хотят нести ответственность за выход США из ДОН

12:08 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Партнеры РФ осознают негативные последствия выхода США из Договора по открытому небу, но не готовы взять ответственность за судьбу договора на себя, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Шестого июля в видеорежиме состоялась конференция государств-участников Договора по открытому небу (ДОН) по рассмотрению последствий выхода США из договора. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Большинство участников конференции отметили важность договора для европейской безопасности и необходимость его сохранения, высказали сожаление по поводу выхода из него США (хотя при этом ряд стран выразил "понимание" его мотивов и призвал Россию "вернуться к полному выполнению ДОН"), а также надежду на то, что это решение будет пересмотрено", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что многие подчеркнули необходимость урегулирования проблем соблюдения договора за столом переговоров, поддержали ведущуюся в этом направлении работу и выразили готовность активно в ней участвовать.
"Очевидно, что партнеры осознают реальность негативных последствий выхода Вашингтона из ДОН, а эта перспектива их беспокоит. В то же время они пока не проявляют готовности взять ответственность за судьбу договора на себя, дать принципиальную оценку действиям администрации США и вступить в по-настоящему серьезный диалог с Россией с целью урегулирования взаимных претензий, предпочитая в основном ограничиться рассмотрением важных, но не коренных вопросов", - добавили в ведомстве.
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В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США из Договора по открытому небуДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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