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Псковская область готова ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19
Псковская область по большинству показателей готова ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу, доля свободных специализированных коек составляет 70%,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:08
2020-07-08T12:08
распространение нового коронавируса
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михаил ведерников
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здоровье - общество
псковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Псковская область
по большинству показателей готова ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
, доля свободных специализированных коек составляет 70%, сообщил губернатор Михаил Ведерников
.
"Третью неделю подряд эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается. Прежде всего это находит отражение в загруженности коек. Порядка 70% текущего фонда для лечения COVID-пациентов в настоящий момент свободно… с учетом того, что частично мы уже вернули определенное количество коек в штатный режим… Учитывая стабильный рост числа выздоровевших, по большинству показателей ситуация в Псковской области соответствует второму этапу снятия ограничений", - сказал он на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.
"Совместными усилиями удалось локализовать практически все зафиксированные за последние полтора месяца очаги", - добавил Ведерников.
По его словам, власти региона продолжат переводить медучреждения в штатный режим, за исключением COVID-госпиталя в Пскове
и COVID-отделения на базе Великолукской больницы. "Общий (специализированный) коечный фонд сегодня составляет 1248 коек, а к концу недели мы планируем сократить его до 952", - отметил губернатор.
При этом, по оценке Ведерникова, вероятность второй волны коронавирусной инфекции осенью "высока", и населению региона не стоит пренебрегать санитарными нормами, отказываясь от использования защитных масок в общественных местах, магазинах и транспорте.
По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 3111 случаев коронавируса, выздоровели 1260 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.