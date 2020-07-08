Псковская область готова ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19

"Третью неделю подряд эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается. Прежде всего это находит отражение в загруженности коек. Порядка 70% текущего фонда для лечения COVID-пациентов в настоящий момент свободно… с учетом того, что частично мы уже вернули определенное количество коек в штатный режим… Учитывая стабильный рост числа выздоровевших, по большинству показателей ситуация в Псковской области соответствует второму этапу снятия ограничений", - сказал он на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.