Австрия введет ограничения по COVID-19 для въезжающих из ряда стран

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Австрия вводит ограничения для въезжающих из Румынии, Молдавии и Болгарии из-за ухудшившейся в этих странах ситуации с коронавирусом, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
Власти Австрии фиксируют рост количества больных коронавирусом - в последние дни снова выявляется более ста новых зараженных в сутки, как это было в апреле - и связывают такое развитие, в том числе, с "импортом" инфекции из других стран.
С четверга выезжающим из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.
"Кто возвращается в Австрию из этих стран, обязан соблюдать 14-дневный карантин. Тот, кто не его не соблюдает, совершает не кавалерское преступление, а серьезное нарушение. Нарушение карантина будет подвергаться наказанию в виде штрафа до 1450 евро", - сказал канцлер на пресс-конференции.
Ограничения по коронавирусу больше не касаются въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии, Великобритании и Швеции.
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