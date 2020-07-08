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Австрия введет ограничения по COVID-19 для въезжающих из ряда стран
Австрия вводит ограничения для въезжающих из Румынии, Молдавии и Болгарии из-за ухудшившейся в этих странах ситуации с коронавирусом, заявил в среду канцлер... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:46
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РИА Новости
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353
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туризм, новости компаний - экономика, коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, швеция, португалия, молдавия, австрия, в мире

Австрия введет ограничения по COVID-19 для въезжающих из ряда стран

12:01 08.07.2020 (обновлено: 12:46 08.07.2020)
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Австрия вводит ограничения для въезжающих из Румынии, Молдавии и Болгарии из-за ухудшившейся в этих странах ситуации с коронавирусом, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
Власти Австрии фиксируют рост количества больных коронавирусом - в последние дни снова выявляется более ста новых зараженных в сутки, как это было в апреле - и связывают такое развитие, в том числе, с "импортом" инфекции из других стран.
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С четверга выезжающим из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.
"Кто возвращается в Австрию из этих стран, обязан соблюдать 14-дневный карантин. Тот, кто не его не соблюдает, совершает не кавалерское преступление, а серьезное нарушение. Нарушение карантина будет подвергаться наказанию в виде штрафа до 1450 евро", - сказал канцлер на пресс-конференции.
Он также сообщил, что с четверга в два раза будет усилен контроль на границах с Венгрией и Словенией, в особенности в отношении тех, кто возвращается с Западных Балкан.
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Ограничения по коронавирусу больше не касаются въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии, Великобритании и Швеции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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