Австрия введет ограничения по COVID-19 для въезжающих из ряда стран

Власти Австрии фиксируют рост количества больных коронавирусом - в последние дни снова выявляется более ста новых зараженных в сутки, как это было в апреле - и связывают такое развитие, в том числе, с "импортом" инфекции из других стран.

С четверга выезжающим из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.

"Кто возвращается в Австрию из этих стран, обязан соблюдать 14-дневный карантин. Тот, кто не его не соблюдает, совершает не кавалерское преступление, а серьезное нарушение. Нарушение карантина будет подвергаться наказанию в виде штрафа до 1450 евро", - сказал канцлер на пресс-конференции.

Он также сообщил, что с четверга в два раза будет усилен контроль на границах с Венгрией Словенией , в особенности в отношении тех, кто возвращается с Западных Балкан.

Великобритании и Швеции. Ограничения по коронавирусу больше не касаются въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии