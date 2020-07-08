ГД рассмотрит проект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума может 14 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в Конституцию РФ.
Как сообщает пресс-служба Думы, Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.
"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля", - приводятся слова Володина в сообщении.
Он отметил, что поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами конституции. По словам Володина, "инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета".