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ГД рассмотрит проект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий
Госдума может 14 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:00
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, политика

ГД рассмотрит проект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий

12:00 08.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума может 14 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в Конституцию РФ.
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Как сообщает пресс-служба Думы, Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.
"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля", - приводятся слова Володина в сообщении.
Он отметил, что поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами конституции. По словам Володина, "инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета".
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