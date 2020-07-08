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Врач оценила влияние коронавируса на память
Ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме, у мужчин возможны... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лейла намазова-баранова, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач оценила влияние коронавируса на память

11:58 08.07.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме, у мужчин возможны проблемы с репродуктивной функцией, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
"Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. На сегодняшний день наука точно знает, что переболевшие люди долго страдают снижением когнитивных, то есть познавательных функций – ухудшается память, внимание, концентрация. Кроме того, для мужчин уже описан такой феномен, как снижение фертильности – сперматозоиды становятся менее подвижными, соответственно репродуктивное здоровье мужчин, переболевших даже в легкой форме, ухудшается", - сказала Намазова-Баранова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что в реабилитации после болезни нуждаются не только те, кто переболел тяжело, но и те, кто перенес инфекцию бессимптомно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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