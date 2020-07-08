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МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ВОЗ
Китай считает, что решение США выйти из ВОЗ подрывает усилия в борьбе с эпидемией коронавируса, Пекин призывает международное сообщество усилить поддержку... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:54
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чжао лицзянь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, мид кнр, пекин, китай, оон, сша, в мире

МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ВОЗ

11:54 08.07.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай считает, что решение США выйти из ВОЗ подрывает усилия в борьбе с эпидемией коронавируса, Пекин призывает международное сообщество усилить поддержку всемирной организации, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
США во вторник уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.
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"ВОЗ является наиболее авторитетной и квалифицированной организацией в области обеспечения безопасности глобального общественного здравоохранения, а также играет ключевую и незаменимую роль в координации действий международного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19", - указал дипломат.
По его словам, этот шаг стал очередным доказательством того, что США в своих решениях придерживаются политики односторонних действий.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что "подобные действия США подрывают усилия международного сообщества в борьбе с эпидемией, негативно влияют на международные усилия по оказанию поддержки развивающимся странам, которые срочно в ней нуждаются".
"Мы призываем США выполнять свои международные обязательства и нести должную ответственность. Китай также призывает международное сообщество усилить поддержку ВОЗ и совместными усилиями обеспечивать безопасность в области глобального общественного здравоохранения", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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