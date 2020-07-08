МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ВОЗ

США во вторник уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

"ВОЗ является наиболее авторитетной и квалифицированной организацией в области обеспечения безопасности глобального общественного здравоохранения, а также играет ключевую и незаменимую роль в координации действий международного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19", - указал дипломат.

По его словам, этот шаг стал очередным доказательством того, что США в своих решениях придерживаются политики односторонних действий.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что "подобные действия США подрывают усилия международного сообщества в борьбе с эпидемией, негативно влияют на международные усилия по оказанию поддержки развивающимся странам, которые срочно в ней нуждаются".

"Мы призываем США выполнять свои международные обязательства и нести должную ответственность. Китай также призывает международное сообщество усилить поддержку ВОЗ и совместными усилиями обеспечивать безопасность в области глобального общественного здравоохранения", - добавил он.