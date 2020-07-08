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Магазины Мельбурна снова столкнулись с дефицитом товаров из-за карантина
Магазины второго по величине австралийского города Мельбурн вновь столкнулись с дефицитом товаров после повторного введения карантина по COVID в штате Виктория, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:54
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, воз, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

Магазины Мельбурна снова столкнулись с дефицитом товаров из-за карантина

11:54 08.07.2020
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© Depositphotos / GBP27Мельбурн
Мельбурн
© Depositphotos / GBP27
Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Магазины второго по величине австралийского города Мельбурн вновь столкнулись с дефицитом товаров после повторного введения карантина по COVID в штате Виктория, некоторые вводят ограничения на покупки, сообщает местный телеканал 7 News.
Власти штата Виктория по рекомендации главного санитарного врача во вторник объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев заражения COVID-19. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.
Местные супермаркеты призывают покупателей приобретать только самое необходимое. По сообщениям телеканала, в некоторых магазинах уже раскупили до 80% свежей продукции.
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Некоторые продовольственные сети вводят ограничения на приобретение товаров. Крупная торговая сеть Coles ограничивает продажу таких продуктов, как макароны, рис, мука, сахар, молоко и жидкое мыло до двух упаковок на человека. Один покупатель сможет приобрести только одну упаковку туалетной бумаги.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду призвал население страны оказать поддержку жителям наиболее пострадавшего из-за эпидемии штата, сообщает телеканал ABC.
Премьер также отметил, что правительство Австралии в пятницу рассмотрит вопрос о сокращении количества прибывающих в Австралию авиарейсов для контроля распространения COVID-19, ограничения будут распространяться и на возвращающихся в страну австралийцев.
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По данным министерства здравоохранения Австралии, число случаев заражения коронавирусом в штате Виктория составляет 2824, скончались по меньшей мере 22 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВОЗВиктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
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