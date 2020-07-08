Австрия пока не планирует открывать границы для третьих стран

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Австрия не планирует открывать границы для третьих стран, несмотря на рекомендацию Совета ЕС, заявил в среду глава МИД Александер Шалленберг.
Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля.
Он сказал, что Австрия изначально была сосредоточена на внутриевропейской зоне. То, что согласовали в Совете ЕС в отношении третьих стран, - рекомендация.
"Меры в отношении третьих стран пока не планируются", - сказал Шалленберг на пресс-конференции, добавив, что правительство ведет постоянные консультации на этот счет.
В список стран, рекомендованный ЕС, не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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