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Распространение нового коронавируса
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В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 542
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 542, сообщили журналистам в среду в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:52
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 542

11:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 542, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 6 июля в республике было выявлено 532 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 542", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 464 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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