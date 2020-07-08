Зеленский оценил ущерб от лесных пожаров в Луганской области

"Есть информация, что полностью уничтожены 24 дома и где-то 60 серьезно повреждены… Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом, чтобы можно было купить новое жилье. Отдельно мы выделим еще по 20 тысяч гривен (около 800 долларов) на поддержку", - заявил Зеленский на брифинге в ходе рабочей поездки.