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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2003
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за прошедшую неделю увеличилось на восемь, достигнув 2003, сообщил в среду республиканский... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:50
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2003

11:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за прошедшую неделю увеличилось на восемь, достигнув 2003, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2003 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 110 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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