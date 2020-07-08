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https://ria.ru/20200708/1574048230.html
В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,2 тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 3,2 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,2 тысячи

11:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 3,2 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3185 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
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"По результатам исследований выявлено 3205 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 20. Выздоровели всего 2508 человек", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7338 человек, остаются под наблюдением 330 человек, в том числе 162 – в условиях самоизоляции на дому.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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