В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,2 тысячи

НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 3,2 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3185 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3205 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 20. Выздоровели всего 2508 человек", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7338 человек, остаются под наблюдением 330 человек, в том числе 162 – в условиях самоизоляции на дому.