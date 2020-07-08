Новикомбанк - в ТОПе мировых банков по капиталу первого уровня

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех – вошел в число крупнейших банков мира по капиталу первого уровня по версии авторитетного британского журнала The Banker, сообщает пресс-служба банка.
Согласно рейтингу, по итогам 2019 года Новикомбанк занял первое место в банковском секторе России по рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности – cost to income ratio.
"Новикомбанк впервые вошел в 1000 крупнейших банков мира и занял первое место среди российских финансовых учреждений сразу по двум показателям: рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности. Рентабельность акционерного капитала составила 66,9%. Отношение операционных расходов к доходам – 21,8%. Это один из лучших показателей в отрасли, который свидетельствует об эффективном управлении затратами и организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные расходы на обеспечение своей деятельности. Высокие результаты и оценка международных экспертов – еще одно доказательство эффективности нашей работы и успешной реализации задач, поставленных Госкорпорацией Ростех. Мы продолжим ставить амбициозные цели по росту бизнеса и укреплению финансовых показателей", – сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.