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Новикомбанк - в ТОПе мировых банков по капиталу первого уровня
Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех – вошел в число крупнейших банков мира по капиталу первого уровня по версии авторитетного британского журнала... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:49
новикомбанк
новости компаний - экономика
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк - в ТОПе мировых банков по капиталу первого уровня

11:49 08.07.2020
38
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех – вошел в число крупнейших банков мира по капиталу первого уровня по версии авторитетного британского журнала The Banker, сообщает пресс-служба банка.
Согласно рейтингу, по итогам 2019 года Новикомбанк занял первое место в банковском секторе России по рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности – cost to income ratio.
"Новикомбанк впервые вошел в 1000 крупнейших банков мира и занял первое место среди российских финансовых учреждений сразу по двум показателям: рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности. Рентабельность акционерного капитала составила 66,9%. Отношение операционных расходов к доходам – 21,8%. Это один из лучших показателей в отрасли, который свидетельствует об эффективном управлении затратами и организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные расходы на обеспечение своей деятельности. Высокие результаты и оценка международных экспертов – еще одно доказательство эффективности нашей работы и успешной реализации задач, поставленных Госкорпорацией Ростех. Мы продолжим ставить амбициозные цели по росту бизнеса и укреплению финансовых показателей", – сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Подписание документов
10 июня, 14:17
Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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