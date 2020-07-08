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На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:48
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На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

11:48 08.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Зарегистрирован один очаг групповой заболеваемости. Это дом-интернат, где выявление случаев заболевания было связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Были выявлены сотрудники и в дальнейшем при проведении противоэпидемических мероприятий были выявлены еще положительные лица... Дом-интернат в Ребрихе расположен, дом-интернат для престарелых, выявлено 10 проживающих и девять сотрудников", - рассказала Калинина.
В учреждении провели противоэпидемические мероприятия, ситуация, по словам Калининой, находится под контролем.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 188 случаев коронавируса, выздоровели 123 пациента, зарегистрированы четыре смертельных случая, два из них от COVID-19. Всего в крае 4897 инфицированных, 3479 выписаны по выздоровлению.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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