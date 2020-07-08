На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

"Зарегистрирован один очаг групповой заболеваемости. Это дом-интернат, где выявление случаев заболевания было связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Были выявлены сотрудники и в дальнейшем при проведении противоэпидемических мероприятий были выявлены еще положительные лица... Дом-интернат в Ребрихе расположен, дом-интернат для престарелых, выявлено 10 проживающих и девять сотрудников", - рассказала Калинина.