https://ria.ru/20200708/1574048114.html
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:48
2020-07-08T11:48
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
происшествия
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, происшествия
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости.
Девятнадцать человек заразились коронавирусом
в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае
, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора
Ульяна Калинина.
"Зарегистрирован один очаг групповой заболеваемости. Это дом-интернат, где выявление случаев заболевания было связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Были выявлены сотрудники и в дальнейшем при проведении противоэпидемических мероприятий были выявлены еще положительные лица... Дом-интернат в Ребрихе расположен, дом-интернат для престарелых, выявлено 10 проживающих и девять сотрудников", - рассказала Калинина.
В учреждении провели противоэпидемические мероприятия, ситуация, по словам Калининой, находится под контролем.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 188 случаев коронавируса, выздоровели 123 пациента, зарегистрированы четыре смертельных случая, два из них от COVID-19. Всего в крае 4897 инфицированных, 3479 выписаны по выздоровлению.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.