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ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам
Фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:09
2020-07-08T12:09
ярослав нилов
лдпр
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, политика
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Фракция ЛДПР
в ближайшее время внесет в Госдуму
законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов
.
"В соответствии с конституцией у нас теперь индексация предполагается не реже одного раза в год... В ближайшее время фракцией ЛДПР будет внесен проект закона об индексации пенсий работающим инвалидам. Мы внесли проект закона о возврате индексации пенсий для всех, но, к сожалению, правительство опять не поддерживает нас", - сказал Нилов.
Он напомнил, что ранее был найдет механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам. "Их просто вывели из системы обязательного пенсионного страхования, то есть они не являются теперь застрахованными лицами. Мы предлагаем такую же систему распространить и на работающих инвалидов", - пояснил парламентарий.
По его словам, законопроект практически готов и скоро будет внесен в Госдуму.
По мнению ЛДПР, заявил Нилов, также должны быть скорректированы потребительская корзина и размер МРОТ. "У нас труд, к сожалению, недооценен. А у нас в конституции теперь говорится, что труд в Российской Федерации уважаем. Соответственно, фракция ЛДПР будет готовить свои предложения", - сказал Нилов.