Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574048051.html
ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам
Фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:09
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156003/19/1560031960_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_90dae4178020428260b67e579c840848.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573998828.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156003/19/1560031960_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_90dae4178020428260b67e579c840848.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156003/19/1560031960_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_7c2137ba66b283f0e6a7633716309522.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156003/19/1560031960_309:0:2357:2048_1400x0_80_0_0_23caa99a9d8dd8a789a1b69600f61ea9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярослав нилов, лдпр, госдума рф, политика

ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам

12:09 08.07.2020
7778
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выдача пенсий . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"В соответствии с конституцией у нас теперь индексация предполагается не реже одного раза в год... В ближайшее время фракцией ЛДПР будет внесен проект закона об индексации пенсий работающим инвалидам. Мы внесли проект закона о возврате индексации пенсий для всех, но, к сожалению, правительство опять не поддерживает нас", - сказал Нилов.
Выдача пенсии
7 июля, 12:08
В Госдуме рассказали, когда вырастут пенсии россиян
Он напомнил, что ранее был найдет механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам. "Их просто вывели из системы обязательного пенсионного страхования, то есть они не являются теперь застрахованными лицами. Мы предлагаем такую же систему распространить и на работающих инвалидов", - пояснил парламентарий.
По его словам, законопроект практически готов и скоро будет внесен в Госдуму.
По мнению ЛДПР, заявил Нилов, также должны быть скорректированы потребительская корзина и размер МРОТ. "У нас труд, к сожалению, недооценен. А у нас в конституции теперь говорится, что труд в Российской Федерации уважаем. Соответственно, фракция ЛДПР будет готовить свои предложения", - сказал Нилов.
1520003
Обсудить 2
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК обсудит с партиями и экспертами возможность новых форм голосования
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, чего ей не хватало во время самоизоляции
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате
Сотрудники ФСБ
Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента
Красная площадь в Москве
В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Белозерцев подал документы для участия в выборах главы Пензенской области
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния