ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам

"В соответствии с конституцией у нас теперь индексация предполагается не реже одного раза в год... В ближайшее время фракцией ЛДПР будет внесен проект закона об индексации пенсий работающим инвалидам. Мы внесли проект закона о возврате индексации пенсий для всех, но, к сожалению, правительство опять не поддерживает нас", - сказал Нилов.