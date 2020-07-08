Запрет на отчуждение территорий распространят на федеральные власти

"Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти. В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом", - сказал он.