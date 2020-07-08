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Запрет на отчуждение территорий распространят на федеральные власти
Запрет отчуждения российских территорий теперь будет распространяться и на федеральные власти, это предусматривают поправки к конституции и внесённый в Госдуму... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:47
андрей клишас
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей клишас, госдума рф, общество

Запрет на отчуждение территорий распространят на федеральные власти

11:47 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запрет отчуждения российских территорий теперь будет распространяться и на федеральные власти, это предусматривают поправки к конституции и внесённый в Госдуму в среду законопроект, заявил РИА Новости один из его авторов Андрей Клишас.
"Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти. В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом", - сказал он.
Клишас подчеркнул, что территориальная целостность государства и неприкосновенность государственных границ, а также создание правовых механизмов, "направленных на противодействие потенциально возможному нарушению этих основополагающих принципов организации государства в результате действия внешних и внутренних политических и общественных сил, являются категорически важными для любого суверенного государства".
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