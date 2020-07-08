Запрет на отчуждение территорий распространят на федеральные власти

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запрет отчуждения российских территорий теперь будет распространяться и на федеральные власти, это предусматривают поправки к конституции и внесённый в Госдуму в среду законопроект, заявил РИА Новости один из его авторов Андрей Клишас.
"Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти. В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом", - сказал он.
Клишас подчеркнул, что территориальная целостность государства и неприкосновенность государственных границ, а также создание правовых механизмов, "направленных на противодействие потенциально возможному нарушению этих основополагающих принципов организации государства в результате действия внешних и внутренних политических и общественных сил, являются категорически важными для любого суверенного государства".