Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 81

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 81, выздоровели почти 3,4 тысячи человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 7 июля их число достигло 80.

"За период наблюдения в области отмечен 81 летальный случай. Выздоровели в регионе 3380 пациентов с коронавирусом, в том числе за 7 июля - 80 человек", - говорится в сообщении.

В инфекционных госпиталях региона сейчас находится 461 пациент с коронавирусом.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 245 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 119 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 32 пациента с ОРВИ и 660 – с пневмонией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4739 случаев заражения COVID-19.