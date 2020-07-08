https://ria.ru/20200708/1574047773.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 81
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 81, выздоровели почти 3,4 тысячи человек,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:45
2020-07-08T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
владимирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией
во Владимирской области
за сутки выросло до 81, выздоровели почти 3,4 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 7 июля их число достигло 80.
"За период наблюдения в области отмечен 81 летальный случай. Выздоровели в регионе 3380 пациентов с коронавирусом, в том числе за 7 июля - 80 человек", - говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях региона сейчас находится 461 пациент с коронавирусом.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 245 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 119 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 32 пациента с ОРВИ и 660 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4739 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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