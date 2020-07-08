Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID, заявил Лавров

"Мы видим, что помимо решения проблем, которые связаны с распространением коронавируса по всем странам, по всем континентам, проявляются в этих условиях недостатки современной системы международного глобального управления, и в ситуации, когда всем нам нужно объединяться против общей угрозы, некоторые наши коллеги на международной арене, к сожалению, пытаются спекулировать на нынешней ситуации, пытаются продвигать свои узкокорыстные интересы за счет интересов других, включая продолжение усилий по смене неугодных режимов, по вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - сказал министр на открытии переговоров с главами МИД дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.