Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID, заявил Лавров

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ряд стран пытается спекулировать на ситуации вокруг пандемии коронавируса и продвигать свои узкокорыстные интересы за счет интересов других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, что помимо решения проблем, которые связаны с распространением коронавируса по всем странам, по всем континентам, проявляются в этих условиях недостатки современной системы международного глобального управления, и в ситуации, когда всем нам нужно объединяться против общей угрозы, некоторые наши коллеги на международной арене, к сожалению, пытаются спекулировать на нынешней ситуации, пытаются продвигать свои узкокорыстные интересы за счет интересов других, включая продолжение усилий по смене неугодных режимов, по вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - сказал министр на открытии переговоров с главами МИД дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
В целом наблюдаются "попытки подорвать основы универсальной системы международного права, которая зиждется на принципах Устава ООН, и попытки вместо универсальных международно-правовых норм внести некий порядок, основанный на правилах", подчеркнул он.
"Мы убеждены, что все эти усилия по продвижению односторонних интересов вредны, наносят серьезный ущерб общим интересам международного сообщества, которые требует консолидации и солидарности", - отметил Лавров.
Именно такой подход продемонстрировали Россия и страны Африки в ходе саммита в прошлом году, добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.