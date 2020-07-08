https://ria.ru/20200708/1574047667.html
В Госдуме обсудят факты иностранного вмешательства в голосование
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ 9 июля обсудит факты вмешательства в голосование по конституции, а... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:44
2020-07-08T11:44
голосование по поправкам в конституцию
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
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https://ria.ru/20200707/1573995139.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество