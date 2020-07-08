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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Госдуме обсудят факты иностранного вмешательства в голосование
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ 9 июля обсудит факты вмешательства в голосование по конституции, а... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:44
голосование по поправкам в конституцию
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество

В Госдуме обсудят факты иностранного вмешательства в голосование

11:44 08.07.2020
247
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ 9 июля обсудит факты вмешательства в голосование по конституции, а также меры реагирования на фейки о коронавирусе, распространенные зарубежными СМИ.
"Планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты иностранного вмешательства в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, а также меры реагирования по фактам распространения зарубежными информационными ресурсами недостоверной общественно значимой информации в период пандемии коронавируса", - сообщает пресс-служба комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее комиссия передавала в Генпрокуратуру и Роскомнадзор материалы о фейковых публикациях зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
7 июля, 11:21Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФГенеральная прокуратура РФОбщество
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