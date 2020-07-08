Жителям Дании разрешили собираться в количестве до ста человек

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Дании в рамках постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили жителям страны собираться в количестве до 100 человек, сообщает местная газета Copenhagen Post.
В середине марта на фоне пандемии власти ввели в Дании запрет на собрания с участием более 10 человек. Восьмого июня лимит на число участников сборища был увеличен до 50 человек. Согласно ранее озвученному плану, с 8 августа жителям страны будет разрешено собираться в количестве до 200 человек.
Несмотря на снятие ограничений, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, власти страны призывают людей применять меры предосторожности, в частности соблюдать дистанцию в один метр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались. По данным властей, в Дании было выявлено более 12 888 случаев заражения коронавирусом, 609 человек скончались, более 11,9 тысяч выздоровели.
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