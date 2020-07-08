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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574047567.html
Жителям Дании разрешили собираться в количестве до ста человек
Власти Дании в рамках постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили жителям страны собираться в количестве до 100 человек, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
дания
в мире
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РИА Новости
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60
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коронавирус covid-19, воз, дания, в мире

Жителям Дании разрешили собираться в количестве до ста человек

11:44 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВелосипедисты в Копенгагене
Велосипедисты в Копенгагене
© РИА Новости / Алексей Куденко
Велосипедисты в Копенгагене. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Дании в рамках постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили жителям страны собираться в количестве до 100 человек, сообщает местная газета Copenhagen Post.
В середине марта на фоне пандемии власти ввели в Дании запрет на собрания с участием более 10 человек. Восьмого июня лимит на число участников сборища был увеличен до 50 человек. Согласно ранее озвученному плану, с 8 августа жителям страны будет разрешено собираться в количестве до 200 человек.
Несмотря на снятие ограничений, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, власти страны призывают людей применять меры предосторожности, в частности соблюдать дистанцию в один метр.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались. По данным властей, в Дании было выявлено более 12 888 случаев заражения коронавирусом, 609 человек скончались, более 11,9 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДанияВ мире
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