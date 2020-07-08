Жителям Дании разрешили собираться в количестве до ста человек

В середине марта на фоне пандемии власти ввели в Дании запрет на собрания с участием более 10 человек. Восьмого июня лимит на число участников сборища был увеличен до 50 человек. Согласно ранее озвученному плану, с 8 августа жителям страны будет разрешено собираться в количестве до 200 человек.