https://ria.ru/20200708/1574046750.html
В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года
Рыбаки Приморья с начала года выловили свыше полумиллиона тонн рыбы и других морских биоресурсов - на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:40
2020-07-08T11:40
приморский край
экономика
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приморский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости.
Рыбаки Приморья
с начала года выловили свыше полумиллиона тонн рыбы и других морских биоресурсов - на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 1 июля, вылов водных биоресурсов составил 107% к аналогичному уровню 2019 года. Всего добыто 503,6 тысячи тонн водных биоресурсов. Из них минтая более 366 тысячи тонн, сельди – почти 50 тысяч тонн, трески – 14,6 тысячи тонн, кальмара – более 27,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении
На сегодняшний день в рыбной отрасли края работают около 15 тысяч человек. Они обеспечивают 23% всего вылова на Дальнем Востоке
и 16% общероссийского.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.