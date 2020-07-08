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В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года
Рыбаки Приморья с начала года выловили свыше полумиллиона тонн рыбы и других морских биоресурсов - на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:40
приморский край
экономика
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РИА Новости
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60
приморский край, экономика

В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года

11:40 08.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПриморский край
Приморский край
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Рыбаки Приморья с начала года выловили свыше полумиллиона тонн рыбы и других морских биоресурсов - на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 1 июля, вылов водных биоресурсов составил 107% к аналогичному уровню 2019 года. Всего добыто 503,6 тысячи тонн водных биоресурсов. Из них минтая более 366 тысячи тонн, сельди – почти 50 тысяч тонн, трески – 14,6 тысячи тонн, кальмара – более 27,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении
На сегодняшний день в рыбной отрасли края работают около 15 тысяч человек. Они обеспечивают 23% всего вылова на Дальнем Востоке и 16% общероссийского.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
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