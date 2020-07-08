В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года

"По состоянию на 1 июля, вылов водных биоресурсов составил 107% к аналогичному уровню 2019 года. Всего добыто 503,6 тысячи тонн водных биоресурсов. Из них минтая более 366 тысячи тонн, сельди – почти 50 тысяч тонн, трески – 14,6 тысячи тонн, кальмара – более 27,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении