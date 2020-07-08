Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам заместитель мэра Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 до 03.00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сообщил Бирюков, добавив, что все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, приведены в готовность.

Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Бирюков добавил, что в городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.