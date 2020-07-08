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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:39
2020-07-08T11:39
петр бирюков
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 до 03.00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сообщил Бирюков, добавив, что все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, приведены в готовность.
Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
Бирюков добавил, что в городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.