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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:39
петр бирюков
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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петр бирюков, москва, общество

Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

11:39 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТучи над Москвой
Тучи над Москвой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тучи над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра, ливня и грозы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 до 03.00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сообщил Бирюков, добавив, что все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, приведены в готовность.
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Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
Бирюков добавил, что в городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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