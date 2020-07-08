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Россия понимает позицию Китая по переговорам с США по вооружениям
Москва с пониманием относится к позиции Пекина, что переговоры с США по разоружению возможны, если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня КНР: это нормально, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:37
россия
владимир ермаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
китай
сша
в мире
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россия
китай
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, китай, сша, в мире

Россия понимает позицию Китая по переговорам с США по вооружениям

11:37 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва с пониманием относится к позиции Пекина, что переговоры с США по разоружению возможны, если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня КНР: это нормально, когда каждое государство защищает свои интересы, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
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"У каждого государства есть свой подход к контролю над вооружениями, и, естественно, КНР вправе занимать ту позицию, которую она считает необходимой. Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы. Мы с пониманием относимся к позиции Китайской Народной Республики", - заявил Ермаков.
"Китаю никто пока с американской стороны официально ничего не предлагал, поэтому идет просто обсуждение не совсем предметное", - подчеркнул он.
Ермаков напомнил, что существует российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - "конкретная юридически обязывающая договоренность, которую можно продлить на пять лет".
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"Это сейчас самое главное. А будет ли Китай заинтересован в возможных дальнейших переговорах на этот счет, зависит от того, какой подход будет со стороны США. Поэтому Россия чётко заявила, что готова к любому формату переговоров, но кого-то заставлять принимать какие-то решения мы, естественно, не можем и не будем", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
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РоссияВладимир ЕрмаковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНРКитайСШАВ мире
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