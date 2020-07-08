Россия понимает позицию Китая по переговорам с США по вооружениям

"Это сейчас самое главное. А будет ли Китай заинтересован в возможных дальнейших переговорах на этот счет, зависит от того, какой подход будет со стороны США. Поэтому Россия чётко заявила, что готова к любому формату переговоров, но кого-то заставлять принимать какие-то решения мы, естественно, не можем и не будем", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.