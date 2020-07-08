https://ria.ru/20200708/1574046461.html
Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне
Банкетные залы, закрытые в конце марта из-за распространения коронавируса, возобновили работу в Чечне для проведения свадебных торжеств. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:35
2020-07-08T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество
ПЯТИГОРСК, 8 июл - РИА Новости.
Банкетные залы, закрытые в конце марта из-за распространения коронавируса, возобновили работу в Чечне
для проведения свадебных торжеств.
"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в республике наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заражения, на данный момент болеют 550 человек, всего с начала пандемии заразились 1795, из них вылечились 1220. В медучреждениях имеются медикаменты, свободный коечный фонд и необходимое оборудование, добавил глава региона.
Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, был отменен пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.