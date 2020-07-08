Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне

"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в республике наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заражения, на данный момент болеют 550 человек, всего с начала пандемии заразились 1795, из них вылечились 1220. В медучреждениях имеются медикаменты, свободный коечный фонд и необходимое оборудование, добавил глава региона.