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Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне
Банкетные залы, закрытые в конце марта из-за распространения коронавируса, возобновили работу в Чечне для проведения свадебных торжеств. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне

11:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев Традиционная чеченская свадьба в Грозном
Традиционная чеченская свадьба в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Традиционная чеченская свадьба в Грозном. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 июл - РИА Новости. Банкетные залы, закрытые в конце марта из-за распространения коронавируса, возобновили работу в Чечне для проведения свадебных торжеств.

"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в республике наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заражения, на данный момент болеют 550 человек, всего с начала пандемии заразились 1795, из них вылечились 1220. В медучреждениях имеются медикаменты, свободный коечный фонд и необходимое оборудование, добавил глава региона.
Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, был отменен пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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