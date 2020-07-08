Онищенко предложил скорректировать постановление о питании в школах

В ходе заседания рабочей группы Госдумы по реализации закона об обязательном горячем питании для школьников начальных классов, которое проходит в среду в формате видеоконференции, руководитель группы Онищенко обратил внимание на постановление правительства, которое определяет порядок выделения субсидий на бесплатное горячее питание школьников. По мнению парламентария, "за основу взят несколько устаревший материал".

Депутат пояснил, что в ряде субъектов РФ есть примерно 400 с небольших школ, в основном сельских, где нет возможности организовать питание детей. В связи с этим кабмин решил, что если даже одна школа с небольшим количеством учащихся не имеет возможность организовать питание, значит, весь регион лишается федерального финансирования, добавил парламентарий.

"Но в законе у нас кроме федерального финансирования есть еще финансирование за счет субъектов, поэтому сегодня мы будем настаивать на том, чтобы максимально сгладить, как нам представляется, эту некорректность, которая была допущена в принятии постановления правительства, когда весь регион лишается финансирования за счет федерального бюджета. Сразу скажу, что деньги в бюджете есть, несмотря на те большие затраты, которые произошли в связи с пандемической ситуацией", - сказал депутат.