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Онищенко предложил скорректировать постановление о питании в школах
Российские регионы могут лишиться федерального финансирования горячего питания школьников даже в том случае, когда обеспечивать питание не готова всего одна... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:31
госдума рф
владимир путин
геннадий онищенко
образование - общество
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госдума рф, владимир путин, геннадий онищенко, образование - общество, общество

Онищенко предложил скорректировать постановление о питании в школах

11:31 08.07.2020
372
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские регионы могут лишиться федерального финансирования горячего питания школьников даже в том случае, когда обеспечивать питание не готова всего одна школа, так что соответствующее постановление правительства необходимо скорректировать, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая.
В ходе заседания рабочей группы Госдумы по реализации закона об обязательном горячем питании для школьников начальных классов, которое проходит в среду в формате видеоконференции, руководитель группы Онищенко обратил внимание на постановление правительства, которое определяет порядок выделения субсидий на бесплатное горячее питание школьников. По мнению парламентария, "за основу взят несколько устаревший материал".
Депутат пояснил, что в ряде субъектов РФ есть примерно 400 с небольших школ, в основном сельских, где нет возможности организовать питание детей. В связи с этим кабмин решил, что если даже одна школа с небольшим количеством учащихся не имеет возможность организовать питание, значит, весь регион лишается федерального финансирования, добавил парламентарий.
"Но в законе у нас кроме федерального финансирования есть еще финансирование за счет субъектов, поэтому сегодня мы будем настаивать на том, чтобы максимально сгладить, как нам представляется, эту некорректность, которая была допущена в принятии постановления правительства, когда весь регион лишается финансирования за счет федерального бюджета. Сразу скажу, что деньги в бюджете есть, несмотря на те большие затраты, которые произошли в связи с пандемической ситуацией", - сказал депутат.
Организация питания в школах
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Госдума РФВладимир ПутинГеннадий ОнищенкоОбразование - ОбществоОбщество
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