Порошенко прибыл в суд в Киеве для избрания ему меры пресечения

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.

Печерский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Однако Порошенко не пришел в назначенное время, поэтому суд объявил перерыв.

Возле здания суда проходит митинг сторонников бывшего президента. Они требуют "прекратить политическое преследование" Порошенко. Многие участники держат национальные флаги Украины, а также плакаты с лозунгами в поддержку экс-главы государства.

Порошенко выступил перед митингующими, поблагодарил их за поддержку. После этого он зашел в здание суда для участия в заседании.

Ранее суд объявил перерыв в слушании для вызова на допрос в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении Порошенко сообщения о подозрении. Прокуратура просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.