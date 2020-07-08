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Порошенко прибыл в суд в Киеве для избрания ему меры пресечения
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:30
сергей семочко
егор божок
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей семочко, егор божок, петр порошенко, киев, украина, в мире

Порошенко прибыл в суд в Киеве для избрания ему меры пресечения

11:30 08.07.2020
1843
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.
Печерский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Однако Порошенко не пришел в назначенное время, поэтому суд объявил перерыв.
Возле здания суда проходит митинг сторонников бывшего президента. Они требуют "прекратить политическое преследование" Порошенко. Многие участники держат национальные флаги Украины, а также плакаты с лозунгами в поддержку экс-главы государства.
Порошенко выступил перед митингующими, поблагодарил их за поддержку. После этого он зашел в здание суда для участия в заседании.
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Ранее суд объявил перерыв в слушании для вызова на допрос в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении Порошенко сообщения о подозрении. Прокуратура просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
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В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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Сергей СемочкоЕгор БожокПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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