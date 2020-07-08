https://ria.ru/20200708/1574046118.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 88
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 88, выздоровели более 3 тысяч, сообщает областное... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:29
2020-07-08T11:29
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
за сутки выросло до 88, выздоровели более 3 тысяч, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 39 человек. Всего 3005 заболевших излечились от инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 7 июля количество летальных исходов выросло до 86.
"Восемьдесят восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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