В Тверской области число жертв коронавируса достигло 88

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло до 88, выздоровели более 3 тысяч, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции.

"Со вчерашнего дня выздоровели 39 человек. Всего 3005 заболевших излечились от инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 7 июля количество летальных исходов выросло до 86.

"Восемьдесят восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.