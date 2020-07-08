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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 88
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 88, выздоровели более 3 тысяч, сообщает областное... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 88

11:29 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 88, выздоровели более 3 тысяч, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 39 человек. Всего 3005 заболевших излечились от инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 7 июля количество летальных исходов выросло до 86.
"Восемьдесят восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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