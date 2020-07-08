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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574045379.html
В Подмосковье выявили 194 новых случая COVID-19
Менее 200 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки, такое число заразившихся последний раз было зафиксировано в начале апреля, сообщили РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выявили 194 новых случая COVID-19

11:20 08.07.2020
1042
© РИА НовостиМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Менее 200 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки, такое число заразившихся последний раз было зафиксировано в начале апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.
"194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье", - говорится в сообщении.
В начале апреля в Подмосковье ежесуточно выявляли порядка 200 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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