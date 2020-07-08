https://ria.ru/20200708/1574045379.html
В Подмосковье выявили 194 новых случая COVID-19
Менее 200 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки, такое число заразившихся последний раз было зафиксировано в начале апреля, сообщили РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:20
2020-07-08T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество