МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат частично работать в онлайн-формате и после пандемии коронавируса, однако есть мероприятия, где нельзя обойтись без личного присутствия, поэтому в дальнейшем будут найдены оптимальные формы работы, сочетающие зарубежные поездки и дистанционный формат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний день все командировки отменены. За эти несколько месяцев у сотрудников центрального аппарата состоялись буквально единичные визиты. По указанию руководства страны был осуществлен визит министра иностранных дел России (Сергея Лаврова) в Сербию и Белоруссию, заместитель министра господин (Михаил) Богданов также командировался для решения острых, актуальных, сложных вопросов, которые требуют незамедлительного участия", - сказала Захарова, говоря о работе МИД РФ во время пандемии.
По ее словам, все остальные контакты были переведены в онлайн-формат, либо отложены.
"Останутся ли элементы этого дистанционного, "обезличенного" формата? Безусловно. Он уже присутствовал: многие конференции, многие встречи проводились таким образом", - отметила она.
При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, личный контакт - визиты, участие в международных форумах - будет существовать.
"Есть события, где без личного участия фактически невозможно: пресс-туры для иностранных журналистов с посещением заводов, местных объектов ... Так что думаю, будут находиться самые эффективные, самые действенные, самые оптимальные формы, которые сочетают личное участие – визиты, поездки – и онлайн-формат", - резюмировала Захарова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.