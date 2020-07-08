МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат частично работать в онлайн-формате и после пандемии коронавируса, однако есть мероприятия, где нельзя обойтись без личного присутствия, поэтому в дальнейшем будут найдены оптимальные формы работы, сочетающие зарубежные поездки и дистанционный формат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Российские дипломаты продолжат частично работать в онлайн-формате и после пандемии коронавируса, однако есть мероприятия, где нельзя обойтись без личного присутствия, поэтому в дальнейшем будут найдены оптимальные формы работы, сочетающие зарубежные поездки и дистанционный формат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"На сегодняшний день все командировки отменены. За эти несколько месяцев у сотрудников центрального аппарата состоялись буквально единичные визиты. По указанию руководства страны был осуществлен визит министра иностранных дел России ( Сергея Лаврова ) в Сербию Белоруссию , заместитель министра господин (Михаил) Богданов также командировался для решения острых, актуальных, сложных вопросов, которые требуют незамедлительного участия", - сказала Захарова, говоря о работе МИД РФ во время пандемии.

По ее словам, все остальные контакты были переведены в онлайн-формат, либо отложены.

"Останутся ли элементы этого дистанционного, "обезличенного" формата? Безусловно. Он уже присутствовал: многие конференции, многие встречи проводились таким образом", - отметила она.

При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, личный контакт - визиты, участие в международных форумах - будет существовать.

"Есть события, где без личного участия фактически невозможно: пресс-туры для иностранных журналистов с посещением заводов, местных объектов ... Так что думаю, будут находиться самые эффективные, самые действенные, самые оптимальные формы, которые сочетают личное участие – визиты, поездки – и онлайн-формат", - резюмировала Захарова.