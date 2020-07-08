Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574045259.html
Второй очаг АЧС зафиксировали в Нижегородской области
Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области – в Ардатовском районе, сообщает региональное управление государственного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:18
нижегородская область
ардатовский район
княгининский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106281/52/1062815222_0:16:3612:2048_1400x0_80_0_0_c80d4e6364d772334776efcf882cd2db.jpg
https://ria.ru/20200625/1573476940.html
нижегородская область
ардатовский район
княгининский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/106281/52/1062815222_0:16:3612:2048_1400x0_80_0_0_c80d4e6364d772334776efcf882cd2db.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106281/52/1062815222_445:0:3176:2048_1400x0_80_0_0_506ccd30158507e5cbdd642480fa8958.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/106281/52/1062815222_786:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_e1e1f983b3c0f3ff1ec2796374c1b11a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, ардатовский район, княгининский район, происшествия

Второй очаг АЧС зафиксировали в Нижегородской области

11:18 08.07.2020
224
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области – в Ардатовском районе, сообщает региональное управление государственного ветеринарного надзора.
Ранее сообщалось, что 6 июля очаг АЧС обнаружили в Княгининском районе.
"Седьмого июля при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих жителю села Саконы Ардатовского района Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней. Ветеринарной службой Нижегородской области проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции", - говорится в сообщении.
На месте вспышки АЧС работает оперативная группа отдела ветеринарного надзора по Нижегородской области.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
25 июня, 17:09
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
010000
Обсудить 0
Нижегородская областьАрдатовский районКнягининский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Коми начали проверку после гибели на реке мужчины и подростка
Работа УМВД России
На Ямале в сельской местности пропала двухлетняя девочка
Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
Три человека утонули в Крыму за сутки
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Автомобили такси
СК задержал москвича, избившего таксиста за отказ везти пьяную компанию
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Норникель" оспорил размер вреда от ЧП под Норильском
Стоп-кадр видео лекции историка Владислава Назарова
Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после столкновения двух катеров в Воронеже
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
Работа УМВД России
Инженер из Калининграда продавал несуществующие инвалидные коляски
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
Лесные пожары в Якутии
В Момском районе Якутии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния