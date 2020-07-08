Второй очаг АЧС зафиксировали в Нижегородской области

"Седьмого июля при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих жителю села Саконы Ардатовского района Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней. Ветеринарной службой Нижегородской области проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции", - говорится в сообщении.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.