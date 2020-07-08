https://ria.ru/20200708/1574045259.html
Второй очаг АЧС зафиксировали в Нижегородской области
Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области – в Ардатовском районе, сообщает региональное управление государственного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:18
2020-07-08T11:18
нижегородская область
ардатовский район
княгининский район
происшествия
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нижегородская область
ардатовский район
княгининский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нижегородская область, ардатовский район, княгининский район, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости.
Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области
– в Ардатовском районе
, сообщает региональное управление государственного ветеринарного надзора.
Ранее сообщалось, что 6 июля очаг АЧС обнаружили в Княгининском районе
.
"Седьмого июля при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих жителю села Саконы Ардатовского района Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней. Ветеринарной службой Нижегородской области проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции", - говорится в сообщении.
На месте вспышки АЧС работает оперативная группа отдела ветеринарного надзора по Нижегородской области.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.