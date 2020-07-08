Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574045221.html
Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе и на расширение НАТО, в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:17
юри луйк
нато
константин косачев
эстония
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_128:0:2801:1504_1400x0_80_0_0_4ead81f633d73b80628b52de9d72d3fc.jpg
https://ria.ru/20200707/1574022861.html
1
эстония
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_128:0:2801:1504_1400x0_80_0_0_4ead81f633d73b80628b52de9d72d3fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_99:0:2830:2048_1400x0_80_0_0_9611da74a35a9a9e9a371c6f41691243.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_299:0:2347:2048_1400x0_80_0_0_27411f6e1d0ba855e370b70de54c4749.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юри луйк, нато, константин косачев, эстония, европа, сша, в мире

Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе

11:17 08.07.2020
382
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе и на расширение НАТО, в том числе принимая на вооружение новые оборонительные системы.
Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что принятая Россией на вооружение ракетная система представляет угрозу для всего НАТО. По мнению министра, присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность.
"Не удивляйтесь, господин Луйк, что в условиях, когда НАТО продолжает делить пространство европейской безопасности на привилегированное для себя и по остаточному принципу для остальных, а Эстония этому безответственно потакает, Россия будет реагировать. Именно так. Реагировать и отвечать", - написал Косачев в Facebook.
Косачев отметил, что Луйк лишь подтвердил позицию РФ, которая уже "лет 30 указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе".
По словам Косачева, принятие на вооружение новых оборонительных систем для России закономерны. "Мы просто обязаны думать о собственной безопасности, когда со стороны вашего альянса нашему (по идее) общему пространству безопасности постоянно угрожают, нарушая как дух Европейской хартии для новой Европы, так и букву Основополагающего акта Россия-НАТО", - подчеркнул Косачев.
Военные корабли НАТО в Эгейском море
7 июля, 18:16
Три корабля НАТО зашли в Черное море
3230010
Обсудить 1
Юри ЛуйкНАТОКонстантин КосачевЭстонияЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила ситуацию с форматом участия России в ГА ООН в сентябре
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Посетители в одном из ресторанов в Париже
Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 41
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия понимает позицию Китая по переговорам с США по вооружениям
Здание Парламента Японии в Токио
В Японии семейной паре депутатов предъявили обвинения в подкупе голосов
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко прибыл в суд в Киеве для избрания ему меры пресечения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Российские дипломаты продолжат частично работать в онлайн-формате
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Ряд законов примут для реализации поправок, заявил Крашенинников
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID, заявил Лавров
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Норникель" оспорил размер вреда от ЧП под Норильском
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Президент США Дональд Трамп
Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон об отсрочке при мобилизации для беременных женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния