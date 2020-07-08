Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе

Косачев отметил, что Луйк лишь подтвердил позицию РФ, которая уже "лет 30 указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе".