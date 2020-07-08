https://ria.ru/20200708/1574045066.html
"Норникель" оспорил размер вреда от ЧП под Норильском
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:16
2020-07-08T12:47
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573973087.html
damaskblade
Еще немного подождать и государство само должно им станет (((
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норильск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503981_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_069f35c3033d603b2a95f6809f834124.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия