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"Норникель" оспорил размер вреда от ЧП под Норильском
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:47
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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норильск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503981_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_069f35c3033d603b2a95f6809f834124.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

"Норникель" оспорил размер вреда от ЧП под Норильском

11:16 08.07.2020 (обновлено: 12:47 08.07.2020)
23045
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
Общая сумма ущерба окружающей среде, по оценке ведомства, составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.

"При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет", — говорится в сообщении.

По мнению "Норникеля", расчеты нуждаются в корректировке, поскольку основаны на принципах, которые привели к искажению результатов.
В конце мая произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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17106038120
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Еще немного подождать и государство само должно им станет (((
8 июля, 13:03
ddamaskblade
1390000
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