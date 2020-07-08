В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 41

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев увеличилось до 41. Скончался мужчина 60 лет с полисегментарной пневмонией на фоне тяжелой формы эндокринного заболевания", - рассказали в штабе.

Среди подтверждённых случаев пять выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных с больными коронавирусной инфекцией по месту работы, а также при трудоустройстве в летний оздоровительный лагерь и перед плановой госпитализацией. Еще шесть заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у четверых диагностировали пневмонию.