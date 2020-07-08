В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 41

КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области за последние сутки увеличилось до 41 — скончался мужчина, у которого была тяжелая форма эндокринного заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев увеличилось до 41. Скончался мужчина 60 лет с полисегментарной пневмонией на фоне тяжелой формы эндокринного заболевания", - рассказали в штабе.
Среди подтверждённых случаев пять выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных с больными коронавирусной инфекцией по месту работы, а также при трудоустройстве в летний оздоровительный лагерь и перед плановой госпитализацией. Еще шесть заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у четверых диагностировали пневмонию.
По данным оперштаба, одного заболевшего выявили в аэропорту "Храброво" при санитарно-карантинном досмотре пассажиров. У приехавшего на отдых жителя Москвы тепловизором определили повышенную температуру. Со его слов, он почувствовал недомогание уже на борту самолета. Пассажира изолировали и доставили в инфекционный стационар. Определён круг контактных по самолету, все они теперь будут находиться под медицинским наблюдением в течении 14 дней.
Всего на 8 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 97,3 тысячи человек. Выявлено 2564 случая заражения, из них 1745 человек выздоровели, 41 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 515 человек, в том числе 22 в условиях обсерватора.
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