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Росатом намерен открыть производство "ядерных пуль" для лечения рака
Специалисты российской атомной отрасли начали практическую реализацию проекта по созданию в РФ современного завода по выпуску радиофармацевтических лекарств для РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:13
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калужская область
обнинск
твэл
общество
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РИА Новости
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353
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калужская область, обнинск, твэл, общество

Росатом намерен открыть производство "ядерных пуль" для лечения рака

11:13 08.07.2020
1980
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка
© Depositphotos / vitanovski
Раковая клетка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли начали практическую реализацию проекта по созданию в РФ современного завода по выпуску радиофармацевтических лекарств для адресного лечения разных форм рака, сообщила пресс-служба проектировщика будущего производства АО "Центральный проектно-технологический институт" (ЦПТИ, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).
Речь идет о создании производства радиофармацевтических препаратов в соответствии с международными требованиями к организации производства и контроля качества лекарственных средств – GMP (good manufacturing practice). Завод планируется построить на площадке предприятия Росатома "Научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова" в Обнинске (Калужская область). "Запуск запланирован на 2024 год", - говорится в сообщении.
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По договору с компанией "Русатом Хэлскеа" (интегратором в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Росатома) ЦПТИ разработает предпроектную документацию, включая обоснование инвестиций, и проведет проектно-изыскательские работы.
"Будущий радиофармацевтический завод первым в России начнет производить таргетные радиофармпрепараты на основе таких перспективных изотопов, как лютеций-177, актиний-225 и радий-223. Эти препараты ориентированы на эффективное, а порой и безальтернативное решение проблем диагностики и терапии рака", – отметил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов, слова которого приведены в сообщении.
По словам Шибанова, "если большинство традиционных методов лечения можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям, когда мощному токсичному воздействию подвергается весь организм, то таргетная терапия с использованием РФП – это "снайперское", точечное воздействие непосредственно на пораженные клетки". "Молекула лекарственного препарата "видит" определенные маркеры заболевания и доставляет активное вещество к пораженным клеткам, не затрагивая здоровые", - пояснил топ-менеджер.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Калужская областьОбнинскТВЭЛОбщество
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