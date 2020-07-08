https://ria.ru/20200708/1574044734.html
В Коми начали проверку после гибели на реке мужчины и подростка
Следственное управление СК РФ по Коми начало доследственную проверку после того, как на реке Вычегда около села Корткерос погибли 48-летний мужчина и 13-летний... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:12
2020-07-08T11:12
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости.
Следственное управление СК РФ
по Коми начало доследственную проверку после того, как на реке Вычегда около села Корткерос погибли 48-летний мужчина и 13-летний подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Начата доследственная проверка по факту утопления на реке Вычегда мужчины и подростка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
По словам очевидцев, в реке находились четверо человек - 48-летний мужчина, его сын и еще двое подростов, когда вдруг дети начали тонуть, добавили в ведомстве.
"Местные жители бросились на помощь. Двух человек, один из которых сын утонувшего, удалось вытащить из воды. Купавшийся мужчина пытался спасти тонущего подростка, но не смог, так рассказали очевидцы", - уточнили в следственном управлении. Продолжается поиск тела утонувшего мальчика.