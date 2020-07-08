В Коми начали проверку после гибели на реке мужчины и подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Следственное управление Следственное управление СК РФ по Коми начало доследственную проверку после того, как на реке Вычегда около села Корткерос погибли 48-летний мужчина и 13-летний подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Начата доследственная проверка по факту утопления на реке Вычегда мужчины и подростка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцев, в реке находились четверо человек - 48-летний мужчина, его сын и еще двое подростов, когда вдруг дети начали тонуть, добавили в ведомстве.