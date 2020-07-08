Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574044688.html
Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны
Правительство Франции подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса во Франции, однако если такое произойдет, режим самоизоляции... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285930_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9adbc8aef1fc51226a5dab7ae1940775.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573831202.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573969411.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285930_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9adbc8aef1fc51226a5dab7ae1940775.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285930_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_b6c997541aabda084b1e9184c6b51c0d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285930_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_0ffa0c6d73493dad7370a874ba96eabd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, в мире

Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны

11:11 08.07.2020
685
© AP Photo / Thibault CamusПосетители в одном из ресторанов в Париже
Посетители в одном из ресторанов в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Посетители в одном из ресторанов в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Франции подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса во Франции, однако если такое произойдет, режим самоизоляции повсеместно вводиться не будет, завил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Об этом всегда говорилось, предполагалось, что необходимо готовиться ко второй волне эпидемии", - сказал Кастес в эфире телеканала BFMTV.

До назначения премьер-министром в прошлую пятницу Кастекс руководил процессом вывода страны из самоизоляции.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
3 июля, 10:16
Можно выдохнуть. Немецкий вирусолог исключил вторую волну коронавируса
Глава правительства утвердительно ответил на вопрос, готов ли уже план для режима изоляции в случае второй волны эпидемии. "Да, но мы не будем вводить возможный режим изоляции так же, как это было в марте. Поскольку во-первых, мы научились, а потом режим изоляции приводит к ужасным последствиям - человеческим, экономическим. Поэтому мы будем подходить прицеленно", - отметил Кастекс.
Он также сообщил, в воскресенье намерен посетить Гвиану (заморский департамент Франции), где санитарная ситуация сложная.
Франция ввела режима изоляции на фоне эпидемии коронавируса в середине марта. Ограничения снимались постепенно - мае, начале июня и в конце июня.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
6 июля, 17:54
Проценко объяснил, почему засомневался во второй волне COVID-19 в Москве
210001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон об отсрочке при мобилизации для беременных женщин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила ситуацию с форматом участия России в ГА ООН в сентябре
Раковая клетка
Росатом намерен открыть производство "ядерных пуль" для лечения рака
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила возможность возобновления международного туризма
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко прибыл в суд в Киеве для избрания ему меры пресечения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Коми начали проверку после гибели на реке мужчины и подростка
Медицинский работник
В Подмосковье выявили 194 новых случая COVID-19
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Захарова прокомментировала слухи о возможном назначении ее послом
Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 41
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
На Алтае проверят организаторов вечеринки в разгар пандемии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Ряд стран пытаются спекулировать на ситуации вокруг COVID, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния