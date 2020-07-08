Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны

"Об этом всегда говорилось, предполагалось, что необходимо готовиться ко второй волне эпидемии", - сказал Кастес в эфире телеканала BFMTV .

Глава правительства утвердительно ответил на вопрос, готов ли уже план для режима изоляции в случае второй волны эпидемии. "Да, но мы не будем вводить возможный режим изоляции так же, как это было в марте. Поскольку во-первых, мы научились, а потом режим изоляции приводит к ужасным последствиям - человеческим, экономическим. Поэтому мы будем подходить прицеленно", - отметил Кастекс.