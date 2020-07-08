https://ria.ru/20200708/1574044688.html
Премьер Франции рассказал о режиме самоизоляции в случае второй волны
Правительство Франции подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса во Франции, однако если такое произойдет, режим самоизоляции... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:11
2020-07-08T11:11
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости.
Правительство Франции
подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса во Франции, однако если такое произойдет, режим самоизоляции повсеместно вводиться не будет, завил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Об этом всегда говорилось, предполагалось, что необходимо готовиться ко второй волне эпидемии", - сказал Кастес в эфире телеканала BFMTV.
До назначения премьер-министром в прошлую пятницу Кастекс руководил процессом вывода страны из самоизоляции.
Глава правительства утвердительно ответил на вопрос, готов ли уже план для режима изоляции в случае второй волны эпидемии. "Да, но мы не будем вводить возможный режим изоляции так же, как это было в марте. Поскольку во-первых, мы научились, а потом режим изоляции приводит к ужасным последствиям - человеческим, экономическим. Поэтому мы будем подходить прицеленно", - отметил Кастекс.
Он также сообщил, в воскресенье намерен посетить Гвиану (заморский департамент Франции), где санитарная ситуация сложная.
Франция ввела режима изоляции на фоне эпидемии коронавируса в середине марта. Ограничения снимались постепенно - мае, начале июня и в конце июня.